Il Cai Ballabio alle Tre Cime di Lavaredo tra escursioni e ferrate spettacolari

Un gruppo di 53 soci ha partecipato al week-end dolomitico

Ferrata delle Scalette e ferrata De Luca/Innerkofler per una parte del gruppo

BALLABIO – Week-end intenso per un gruppo di 53 soci del Cai Ballabio nella bellissima cornice delle famosissime Tre Cime di Lavaredo. Il gruppo, giunto in pullman al rifugio Auronzo, ha caricato gli zaini in spalla per poi dividersi: 10 soci si sono incamminati di buon passo verso la Torre di Toblin per intraprendere la Ferrata delle Scalette, itinerario moderatamente difficile caratterizzato da un susseguirsi di scalette all’interno dei vari “camini” che solcano la parete; il resto dei partecipanti si è incamminato alla volta del rifugio Locatelli dove era prevista una fantastica cena e il pernottamento.

La domenica il gruppo è ripartito per due itinerari diversi ma ugualmente spettacolari in un ambiente unico: il “gruppo ferrata” attraverso le gallerie della Grande Guerra e la ferrata De Luca/Innerkofler ha raggiunto la cima del Monte Paterno, spettacolare belvedere sulle pareti Nord delle Tre Cime; gli altri componenti della comitiva attraverso i caratteristici “ghiaioni” dolomitici si sono avventurati nel periplo del Monte Paterno con sosta presso il rifugio Pian di Cengia e arrivo alla Forcella Lavaredo.

Una volta ricomposto, il gruppo si è incamminato sotto le imponenti e inquietanti pareti Nord delle Tre Cime alla volta del Rifugio Auronzo dove si è concluso il fantastico weekend.