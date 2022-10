Strada chiusa sabato mattina, spazio a ciclisti ed escursionisti a piedi

Grande richiamo per l’iniziativa, oltre quattrocento hanno affrontato la salita in bici

BALLABIO – Niente auto, almeno per una mattina: la strada per i Piani Resinelli sabato, dalle 9.30 alle 12.30, ha chiuso ai veicoli per lasciar spazio a biciclette e pedoni.

Una ‘salita libera‘, come titolata iniziativa organizzata dai Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello, Ballabio insieme alla Comunità Montana e alla Camera di Commercio nell’ambito del progetto “Resinelli Outdoor Experience”.

I veri protagonisti sono stati soprattutto gli amanti della pedalata: oltre quattrocento, secondo le stime degli organizzatori, hanno raggiunto la Valsassina, chi dal lecchese e chi dalla bassa Brianza, ma non sono mancati anche ciclisti in arrivo dal milanese e dintorni, per affrontare la salita alla località montana in piena libertà, senza dover pensare ai veicoli di passaggio.

“Bellissimo senza auto – ci dice un partecipante– dovrebbero farle più spesso giornate così”. Nonostante il fiato corto per la salita, sono stati tanti i commenti positivi raccolti durante il percorso.

“E’ stato veramente un successo – commenta il sindaco di Ballabio, Giovanni Bussola, alla partenza insieme all’assessore lecchese Giovanni Cattaneo – Fin dai primi momenti della chiusura è arrivata tantissima gente, sia a piedi che in bicicletta. Devo dire che sentire il silenzio lungo la strada è molto piacevole”.

Anche i sindaci di Abbadia e Mandello, Roberto Azzoni e Riccardo Fasoli hanno preso parte alla giornata, quest’ultimo raggiungendo la Valsassina in bici da Mandello, passando da Lecco. Li ha raggiunti anche il sindaco del capoluogo, Mauro Gattinoni, giunto con l’e-bike da Lecco.

Tra i testimonial la campionessa di scatto fisso Paola “Polly” Panzeri, il campione olimpionico Antonio Rossi, tra i partecipanti anche il campione italiano di canoa ballabiese Nicola Ripamonti.

Per quanti si sono iscritti è stato offerto un gadget della giornata mentre all’arrivo ai Piani Resinelli sono state organizzate delle iniziative collaterali come i tour gratuiti di due ore di MTB ed e-bike con guide certificate North N Line Asd e il “pranzo del ciclista” nelle attività che hanno aderito e la possibilità di noleggiare delle mountain bike all’ufficio turistico.