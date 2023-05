Transumanza: sessanta mucche e quindici cavalli all’Alpe di Desio

Si rinnova la collaborazione tra l’antincendio di Rancio e l’allevatore Nicola Milani

Si tratta della prima tappa, nelle prossime settimane gli animali saliranno fino ai Piani di Artavaggio

LECCO – Si è rinnovata nei giorni scorsi la collaborazione tra il Gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale e l’azienda agricola di Nicola Milani, giovane allevatore lecchese. I volontari guidati dal caposquadra Mario Fusi hanno dato una mano per la transumanza verso gli alpeggi estivi.

“Abbiamo aiutato Nicola a portare fino all’Alpe di Desio (sopra Cremeno) una sessantina di mucche e una quindicina di cavalli e nei giorni scorsi gli abbiamo dato anche una mano ad allestire tutti i recinti – ha spiegato Fusi -. Lì resteranno per un po’ per poi effettuare un nuovo trasferimento nelle prossime settimane verso i pascoli più alti ai Piani di Artavaggio“.

Non è la prima volta che si realizza questa collaborazione: “Anche in passato abbiamo aiutato il giovane allevatore lecchese. Sappiamo che si tratta di un mestiere duro che in pochi portano avanti al giorno d’oggi, con Nicola c’è una amicizia che dura da tempo e se possiamo renderci utili lo facciamo volentieri”.

E quindi, grazie a questa collaborazione, un giovane allevatore attaccato al territorio può portare avanti un mestiere antico. Un lavoro che, oltre a far rivivere luoghi soggetti a spopolamento, contribuisce alla custodia e alla cura del territorio.