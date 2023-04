A maggio doppio appuntamento con la Pro Loco Calolzio

Il 20 maggio torna la Caccia al tesoro alla scoperta di Calolzio

Il 27 maggio “Smile on the road” in collaborazione con Pro Vercurago e Oratorio Vercurago

CALOLZIOCORTE – Torna, con la 2^ edizione, la Caccia al Tesoro “Alla scoperta di Calolziocorte” organizzata dalla Pro Loco. L’appuntamento è per sabato 20 maggio con ritrovo alle ore 14 presso la sede di via Fratelli Calvi. Le iscrizioni si devono effettuare tra il 1° maggio e il 18 maggio. Info, regolamento e modulistica di partecipazione sulla pagina Facebook della Pro Loco di Calolzio (whatsapp 392 4145664).

Sempre la Pro Loco di Calolzio, in collaborazione con la Pro Loco Vercurago e l’Oratorio di Vercurago, organizza la “Smile on the road” per il prossimo 27 maggio. La manifestazione è aperta alle persone diversamente abili e ai ragazzi dai 6 agli 11 anni (accompagnati dai genitori). QUI LA LOCANDINA con tutte le informazioni per partecipare.