Ogni mese, da novembre a maggio, un nuovo tema

Sotto la guida dei relatori, alla scoperta del sapere che circonda la nostra esistenza

BELLANO – Sarà un periodo di intensa divulgazione in quel di Bellano: dal 22 novembre fino al 9 maggio, la Sala Civica ospiterà una volta al mese la rassegna ‘DiMartedì’, serate in cui verranno trattati svariati temi come alimentazione, cotonificio, sociologia, musica, astronomia, storia e chimica.

A sviscerarli altrettanti relatori con il supporto di proiezioni e filmati durante gli incontri, che avranno tutti ingresso libero e cominceranno alle ore 21.00. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bellano, che l’ha già proposta gli scorsi anni.