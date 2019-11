Calco, iscrizioni aperte per il torneo di burraco con la Pro Loco

L’iniziativa si terrà sabato 14 dicembre al Polo culturale di Arlate

Previsti numerosi premi e un omaggio per tutti i partecipanti

CALCO – Iscrizioni aperte per il torneo di burraco natalizio organizzato dalla Pro Loco di Calco. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre al Polo culturale di via San Gottardo 1 ad Arlate. Il torneo inizierà alle 20 mentre sarà possibile accreditarsi dalle 19.30. Nel corso della serata sarà offerto un buffet. La quota di iscrizione è di 12 euro a persone. E’ previsto un premio particolare alle prime dieci coppie classificate. Non mancherà neppure un omaggio per tutti. Per info e iscrizioni contattare Ramona 347 1897206.