Calolzio. Avviso di disponibilità 55 unità abitative

CALOLZIOCORTE – E’ stato pubblicato un avviso per l’assegnazione di 55 unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici nell’ambito territoriale di Lecco. L’avviso è fino alle ore 14.00 del 31.10.2023. L’avviso e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet comunale all’url www.comune.calolziocorte.lc.it. Per eventuali informazioni i residenti del Polo della Val San Martino (Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago) potranno inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org o contattando i numeri telefonici 331/1619628 o 338/4176761 per prendere appuntamento.