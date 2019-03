CERNUSCO LOMBARDONE – E’ tutto pronto per la quinta edizione de La carica dei 1000, passeggiata con i cani organizzata con e per Enpa Merate. L’iniziativa rientra nel novero di eventi promossi dall’associazione I bagai di binari in festa per i loro dieci anni. Dopo il successo della cena solidale e il torneo del prossimo weekend di tennis singolo a Osnago, domenica si terrà l’appuntamento riservato agli amanti degli amici a quattro zampe.

Partenza a scaglioni dalle 14 alle 14.30 dalla Ciclostazione di Cernusco con percorso lungo Paravino e il Parco del Curone e con ritorno alla Ciclostazione per una merenda per tutti, anche per i cani con un goloso assaggio di Gelartistadi Montevecchia.

Iscrizione a La carica dei 1000 costa 6 euro per adulti, ridotti a 4 per bambini fino ai 12 anni. Tutti i cani presenti dovranno essere tenuti a guinzaglio per l’intero percorso, nel rispetto delle norme della buona educazione. Il percorso non sarà adatto per passeggini e carrozzine. Info: merate@enpa.org, ibagaidibinar i@libero.it, 366/1271250.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Cernusco, la Cooperativa Paso, Cab Merate, Dentro&Fuori e la Polisportiva Libertas Cernuschese per il sostegno e la collaborazione. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato alla domenica successiva nelle stesse modalità.