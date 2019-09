Civate. La gestione del Baselone alla Pusiano Sport

CIVATE – L’amministrazione comunale di Civate ha fatto sapere che l’appalto per la concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale “Baselone” è stato aggiudicato alla società Pusiano Sport Asd. L’amministrazione auspica una proficua e fattiva collaborazione con la suddetta società per far sì che il centro diventi un luogo dove tutti, e in particolare i civatesi, possano svolgere attività sportiva coltivando principi sani che favoriscano l’integrazione e la crescita della comunità.