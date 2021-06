Con “Brivio che dona” il 6 luglio la raccolta delle scarpe sportive usate

L’iniziativa si terrà il 6 luglio dalle 9 alle 12

Grazie alle scarpe sportive usate sarà possibile realizzare dei tappeti antitrauma

BRIVIO – Si terrà il 6 luglio presso il sagrato della chiesa di San Leonardo a Brivio dalle 9 alle 12 la raccolta delle scarpe sportive usate promossa dal gruppo Brivio che dona.

“Raccoglieremo scarpe sportive usate, anche in pessimo stato, che diventeranno tappeti antitrauma – spiegano le organizzatrici – . Lo scopo è raccogliere quante più scarpe da cui recuperare la suola per ricavare materiale adatto alla costruzione dei tappeti antitrauma all’Interno dei parchi giochi. Quindi se stai svuotando la scarpiera, se hai scarpe sportive (con suola in gomma, No cuoio) in garage che non usi più e alla quale non si può dare una seconda vita… noi ne diamo una terza di vita”.