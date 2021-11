DERVIO – Chiusura notturna della strada provinciale 72 del lago di Como in località Corenno Plinio a Dervio (pk 83+900 circa – Via Pietro Badoglio n.13) dalle 23.00 di giovedì 25 novembre alle 2.00 di venerdì 26 novembre per consetire l’installazione di una gru di cantiere.