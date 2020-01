Fondazione Enrico Scola: avviso per la nomina di due componenti del CdA

LECCO – Pubblicato sul portale internet istituzionale del comune di Lecco l’avviso pubblico finalizzato alla proposta dei nominativi per la nuova nomina di due rappresentanti del Comune di Lecco nel consiglio di amministrazione della Fondazione di assistenza e beneficenza Enrico Scola di Lecco.

Le candidature possono essere presentate, con allegata la documentazione richiesta, al protocollo generale del Comune di Lecco sito in piazza Diaz 1 e aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e mercoledì con orario continuato dalle 8.30 alle 15.30, inviate a mezzo raccomandata a/r (per la quale non fa fede la data di spedizione, ma quella di ricezione al protocollo comunale) o spedite tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it.

Le proposte di candidatura dovranno essere indirizzate al Sindaco e pervenire entro le 12 del 31 gennaio 2020.