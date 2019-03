Appuntamento venerdì 29 marzo in sala consiliare

La professoressa Pilat analizzerà alcune opere del grande inventore toscano

IMBERSAGO – Primo incontro del ciclo di iniziative promosse per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci venerdì 29 marzo nella sala consiliare del Municipio. La professoressa Agnese Pilat, storica dell’arte, illustrerà alcuni dipinti di Leonardo da Vinci. La serata avrà inizio alle 21 ed è a ingresso libero. In occasione del 500° anniversario della scomparsa di Leonardo, il Comune di Imbersago ha infatti promosso diverse iniziative per ribadire il forte legame che lega la comunità imbersaghese al genio di Vinci. Le manifestazioni sono promosse in collaborazione con la biblioteca comunale Einaudi, la Pro Loco, l’Associazione “Guarda c’è un libro nell’albero” e la professoressa Agnese Pilat.

Imbersago e il rapporto con Leonardo

Precisa il sindaco Giovanni Ghislandi: “La comunità di Imbersago intende rendere omaggio all’opera di questa personalità poliedrica, anzitutto alla luce della presenza sul proprio territorio di una straordinaria testimonianza storica quale il traghetto di proprietà comunale, che da secoli collega le opposte sponde del fiume Adda, ultimo di una serie di natanti che in passato svolgevano un servizio simile in molti punti del tratto di fiume sublacuale e del tutto identico a un esemplare di Traghetto sull’Adda raffigurato magistralmente da Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico del 1513”.