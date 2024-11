Merate, il 17 la giornata ecologica con ritrovo a Pagnano

Il ritrovo è fissato alle 9 al parcheggio di via Cappelletta

L’iniziativa è organizzata da Plastic free insieme al Comune

MERATE – Nuovo appuntamento con la giornata di pulizia ambientale. La data da cerchiare sul calendario è quella di domenica 17 novembre con ritrovo alle 9 al parcheggio di via Cappelletta a Pagnano.

Da qui ci si suddividerà in squadre e, muniti di guanti, sacchi e pinze raccogli rifuti, si provvederà a setacciare aree verdi e spazi pubblici per rimuovere i rifiuti abbandonati in giro per il territorio.

E’ consigliata l’iscrizione scansionando il qr code presente nel volantino.

Per info è possibile contattare 328 1121040, barbara.cavanna@pllastifreeonlus.it