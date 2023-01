Olgiate: con il Comune la vacanza al mare per la terza età

OLGIATE – Due settimane al mare con il Comune. L’amministrazione comunale organizza infatti una vacanza per la terza età a Gatteo Mare, sulla riviera romagnola.

La trasferta è in programma dal 27 maggio al 10 giugno e prevede un costo di 900 euro per 14 notti in hotel. Nella quota sono compresi anche il viaggio in bus, l’ombrellone e il lettino mare mentre sono esclusi l’eventuale ingresso nella Spa dell’albergo e la tassa di soggiorno.

Aspetti e dettagli che verranno illustrati sabato prossimo, 28 gennaio, alle 9.30 nell’incontro in sala consiliare riservato alle persone interessate a prender parte alla vacanza.

Per informazioni è possibile contattare Giovanna Fumagalli Biollo 338 6119699 oppure Maurizio Maggioni 333 6167322.