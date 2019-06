Sabato 15, “Giro in barca e pranzo solidale” a bordo delle Lucie

Appuntamento con i “Pranzi sospesi”: iniziativa promossa nell’ambito del patto di comunità

Posti limitati, per poter partecipare serve la prenotazione

LECCO – Sarà recuperato sabato 15 giugno l’appuntamento con i “Pranzi sospesi”, l’iniziativa promossa nell’ambito del patto di comunità sottoscritto da Comune di Lecco con Caritas Decanale e l’associazione Volontari Caritas Lecco, in collaborazione con Il Grigio cooperativa sociale onlus e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

L’iniziativa “Giro in barca e pranzo solidale” che si terrà sabato 15 giugno è realizzata in collaborazione con Il Barcaiolo e l’Associazione Barche in Legno di Lecco e servirà a finanziare i pranzi sospesi per le persone in difficoltà

Il programma prevede alle 10 un giro a bordo delle Lucie davanti al parco Addio ai Monti a cura dell’Associazione Barche in Legno di Lecco, che alle 11.30 inaugurerà il progetto “A.B.I.L. riportiamo una Lucia a Pescarenico” con aperitivo offerto nell’area picnic animato dal gruppo folkloristico Firlinfeu Renzo e Lucia. Alle 12 spazio al il pranzo presso l’area picnic del ristorante Il Barcaiolo di Piazza Era a Pescarenico, con menù per adulti a 20 euro e a 15 euro per i bambini, di cui 4 euro andranno a finanziare i pranzi sospesi, mentre dopo pranzo dalle 14 sarà di nuovo possibile fare dei giri sulle Lucie.

Il ricavato delle escussioni sulle barche in legno dell’associazione verrà totalmente devoluto al progetto “Pranzi sospesi”. Il pomeriggio sarà inoltre allietato dall’animazione per i bambini dell’Associazione Vibes e sarà offerta loro una merenda.

I posti sono limitati, per prenotare il pranzo occorre contattare il ristorante Il Barcaiolo al numero 0341 1841234.