LECCO – Venerdì 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicolò, patrono della città di Lecco, gli uffici della Provincia di Lecco in piazza Lega Lombarda 4 e in corso Matteotti 3 a Lecco saranno chiusi al pubblico.

Rimarrà aperto l’Infopoint di Lecco, in piazza XX settembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.