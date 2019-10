Vercurago. Riparte il corso d’inglese in biblioteca

VERCURAGO – Riparte da lunedì 28 ottobre alle ore 20.45 in biblioteca a Vercurago, il corso di conversazione con madrelingua inglese. Otto incontri di un’ora e un quarto guidati da Marie Weston. Per informazioni, chiamare in biblioteca (via C. Cittadini, 5) 0341 420525 – INT. 5; biblioteca@comune.vercurago.lc.it; www.comune.vercurago.lc.it/biblioteca. Orari: lunedì: 20.30-22.00; da martedì a venerdì: 14.30-18.00; sabato: 9.30-12.00.