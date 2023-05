Costa Masnaga, la Lac recupera un papagallo. Resta “disperso” Pierino

Un pappagallo razza Amazona Oratrix recuperato dai volontari della Lac

Appello per Pierino, scomparso da marzo sempre a Costa Masnaga

COSTAMASNAGA – Ieri, mercoledì, le guardie Lac Lega per l’Abolizione della Caccia sezione di Lecco, sono intervenute per il recupero di un pappagallo di razza ‘Amazona oratrix’ nel comune di Costamasnaga.

Il pappagallo era stato già segnalato due giorni prima, avvistato nel comune di Cesana Brianza.

“E’ stato possibile effettuarne il recupero con la preziosa collaborazione di una famiglia del posto che è riuscita ad attirarlo all’interno delle scale della loro palazzina, con dei semi – spiegano dalla Lac – Dopo averlo recuperato dalle scale, le guardie lo hanno portato presso la Stazione dei Carabinieri Forestali di Lecco che hanno prontamente rintracciato il proprietario mediante l’anello di riconoscimento ed ha così fatto ritorno a casa, in Brianza”.

Si sta invece ancora cercando Pierino, un pappagallo cenerino di proprietà del signor Adelio Rigamonti, fuggito dalla sua abitazione di Costamasnaga il 13 marzo scorso e non ancora ritrovato nonostante gli appelli.

L’ultimo avvistamento di Pierino risale al 9 aprile, nel Comune di Desio. Pierino ha l’anello di riconoscimento sulla zampa ed è anche dotato di microchip. Se qualcuno lo trovasse o lo avvistasse, contatti il proprietario al numero 3663960658, che lo sta cercando incessantemente e che, sentita la notizia di un pappagallo nell’abitato di Costamasnaga, si era precipitato sul posto credendo che fosse il suo Pierino.

Ricordiamo che la nostra associazione svolge attività di vigilanza ambientale e sulla caccia. Per segnalazioni o informazioni è possibile contattarci ai numeri 3385230037-3358132220.”