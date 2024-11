Molteno, aperte le iscrizioni al pranzo di Natale over 75

Le iscrizioni, aperte fino al 29 novembre 2024 o fino a esaurimento posti

MOLTENO – L’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Molteno si preparano a celebrare il Natale con un gesto di vicinanza e calore verso i cittadini over 75. Sabato 14 dicembre, presso l’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Molteno, si terrà il tradizionale pranzo natalizio dedicato alla Terza Età.

L’evento, che vuole essere un momento di condivisione e serenità per i partecipanti, avrà inizio alle ore 11 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa dell’oratorio. Alle 12, nel salone, verrà servito un menù pensato per soddisfare i palati e celebrare le tradizioni delle festività.

Tra i piatti proposti, salumi all’italiana con insalata russa, cotechino con lenticchie e polenta come antipasto. A seguire, un bis di primi con pasta ai porri, salsiccia e panna, e riso con barbabietole e zola. Il secondo prevede un arrosto accompagnato da patate, mentre il dolce natalizio include pandoro, panettone e crema al mascarpone. Il tutto sarà accompagnato da acqua, bevande e vino.

Le iscrizioni, aperte fino al 29 novembre 2024 o fino a esaurimento posti, prevedono una quota di partecipazione di 25 euro a persona. Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, disponibile nei giorni e orari indicati nel comunicato. Per chi avesse necessità di un accompagnamento, sarà sufficiente segnalarlo al momento della prenotazione.

L’assessore ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, Davide Conti, ha voluto ringraziare Don Giandomenico, Don Francesco e i volontari del gruppo cucina dell’oratorio per il prezioso supporto: “Questa iniziativa non sarebbe possibile senza la loro fondamentale collaborazione. Speriamo che tanti cittadini possano partecipare per vivere insieme lo spirito del Natale.”

Un’occasione speciale per riscoprire il valore della comunità e trascorrere una giornata in allegria.