Pallamano Molteno: big match contro l’imbattuto Carpi

C’è grande attesa per la quarta giornata di andata del campionato di serie A Silver

Le parole di mister Gagliardi: “Il Carpi è una squadra forte, ma sono fiducioso dei miei ragazzi”

MOLTENO – Nel prossimo fine settimana si disputeranno gli incontri validi per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

Big match di questo turno, la sfida, alle 18.30 di sabato 12 ottobre, tra il Len Solution Carpi ed il Salumificio Riva Molteno. I locali sono imbattuti in questa stagione, avendo conquistato due vittorie (contro Cologne e Verdeazzurro), pareggiando, nel turno precedente, sul campo dell’Haenna. Il Molteno, dopo la sconfitta interna contro Trieste, si è subito riscattato, vincendo sul campo del Mascalucia ed ottenendo, sabato scorso, il primo successo casalingo, archiviando la pratica Romagna.

Abbiamo intervistato mister Danilo Gagliardi per presentarci al meglio il match di sabato sera.

Mister, in primis, le chiediamo che Molteno ha visto contro Romagna?

“Un Molteno decisamente molto concentrato, che ha sfruttato al meglio le occasioni offensive. Bisogna rimarcare inoltre l’ottima prestazione difensiva, di grande qualità. Penso che sia stata le chiave del successo contro Romagna”.

Quali sono state le differenze che ha riscontrato tra la sfida di Trieste e quella contro Romagna?

“La maggiore differenza è stata la combinazione difesa ed i nostri portieri. Della difesa ho già accennato nella risposta precedente, quanto la squadra sia rimasta sempre concentrata, ma è anche vero che i nostri portieri sono stati all’altezza della situazione, parando veramente di tutto. Un altro aspetto che tengo a rimarcare, è quello che la squadra ha gestito molto bene le varie situazioni di gioco, commettendo pochissimi errori in fase di gestione della palla. Molto bravi i ragazzi a gestire i momenti cruciali del match”.

Ed ora arriviamo alla sfida contro Carpi. Cosa possiamo dire?

“Carpi è una squadra molto forte e ha un elenco di giocatori validi e di alto livello. Una formazione appena retrocessa dalla Serie A Gold che punta subito a risalire. Ma la nostra squadra si sta allenando con grande intensità e siamo preparati e fiduciosi per questa sfida. Sarà sicuramente una bella partita, certamente difficile, ma nello stesso tempo ho molta fiducia in questo gruppo e in questi ragazzi”.