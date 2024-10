Rogeno: successo per il “Weekend del verde pulito”

L’iniziativa ha coinvolto la comunità nella pulizia delle aree a lago, promuovendo la sensibilizzazione ambientale

ROGENO – Il Comune di Rogeno ha ospitato il “Weekend del verde pulito”, un evento che ha visto la partecipazione attiva di associazioni, gruppi e cittadini locali impegnati nella pulizia delle aree a lago. L’iniziativa, ha preso il via alle 8:30 di domenica scorsa, nei pressi del parcheggio di via alla Punta, con la distribuzione dei materiali per la raccolta dei rifiuti l’organizzazione delle squadre di lavoro.

La pulizia ha interessato la zona lago e parte della provinciale, con la presenza del coordinatore della Protezione Civile Gianni Rossin, del sindaco Matteo Redaelli e del consigliere Davide Conti. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sulle tematiche ambientali, sviluppando una coscienza ecologica e un senso di responsabilità verso il territorio.

Numerose le associazioni che hanno collaborato all’iniziativa, tra cui il Grupo Micologico Brianza-R, Tour in canoa club, la sezione locale di Aido, Brianza laghi 2014, Gruppo amici della scuola dell’infanzia Ratti e il gruppo comunale di Protezione Civile. A queste si sono aggiunte nuove realtà come i Green boys squad di Sirone, il Lake Pusiano eco team e la cooperativa Sineresi, che insieme all’associazione Civico1 di Bosisio coinvolgono attivamente i giovani.

L’evento si è concluso con un momento di convivialità e allegria, offrendo un aperitivo a tutti i partecipanti, celebrando così il successo dell’iniziativa e l’impegno collettivo per un ambiente più pulito e sostenibile.