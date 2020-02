Statale 36, lavori stradali in Brianza e nell’Alto Lago

LECCO – Anas ha programmato un intervento di pulizia lungo i margini delle gallerie Lezzeno, Dervio, Corenno, Dorio e Montepiazzo lungo la statale 36 “ del Lago di Como e dello Spluga” fra gli svincoli di Bellano km 75,350 e Trivio di Fuentes al km 91,550.

Per garantire la sicurezza della circolazione e delle maestranze impegnate nelle lavorazioni, la statale sarà chiusa al traffico secondo il seguente calendario:

dal 17 Febbraio al 21 febbraio in direzione Chiavenna nella fascia oraria dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo

dal 24 febbraio al 28 febbraio in direzione Milano nella fascia oraria dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo

Inoltre proseguono i lavori di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la statale 36 del nelle provincie di Monza Brianza e Lecco.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per la circolazione, saranno chiuse in tratti saltuari una o due corsie in direzione Lecco tra il territori comunali di Lissone e Molteno dal km 18 al km 38 della statale e in direzione di Milano saranno chiuse una o due corsie dal km 30 al km 20 nei territori comunali di Veduggio e Carate Brianza.

Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, esclusi i giorni festivi, e sarà in vigore fino al 22 febbraio.