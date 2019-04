Iscrizioni aperte al concorso “Musica per il Maestro” organizzato dall’associazione Agorà

La manifestazione dedicata a Rodolfo Panzeri è in programma al teatro Jolly a settembre

VALGREGHENTINO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al concorso canoro “Musica per il Maestro” organizzato dall’Associazione culturale Agorà di Valgreghentino in programma sabato 14 settembre al Tetro Jolly di Olginate.

La grande manifestazione canora di fine estate, dedicata alla memoria dell’amico musicista Rodolfo Panzeri scomparso prematuramente, è giunta alla 12^ edizione e richiama ogni anno decine di partecipanti provenienti non solo dall’intera provincia ma anche da fuori regione.

Due le categorie in gara: Adulti (over 14 anni) e Ragazzi (Under 14 anni). La gara canora è gratuita e aperta a chiunque voglia partecipare singolarmente o in coppia (non sono ammessi i gruppi).

La gara consiste nel cantare un brano, a libera scelta del concorrente, accompagnato da una base musicale: sono ammessi solo brani in lingua italiana. Tra i partecipanti della categoria Adulti verrà assegnato il 12° trofeo “Musica per il Maestro”, appositamente creato per la manifestazione, raffigurante una chiave di violino, simbolo della manifestazione.

Il concorso canoro della categoria Ragazzi invece è riservato ai nati nel 2006 e anni successivi e al vincitore verrà assegnato il Premio “Musica per il Maestro Ragazzi”.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 maggio 2019 all’indirizzo info@associazioneagora.it.

Lo stesso brano musicale non potrà essere presentato da più concorrenti, pertanto nel caso di scelta della stessa canzone il concorrente che per primo ne avrà data comunicazione all’organizzazione avrà diritto di presentarlo alla gara.

Non sono ammesse basi musicali karaoke (formato .kar) e tutte quelle basi che i tecnici dell’organizzazione ritengono non idonee al concorso. In caso di iscrizioni superiori al numero di esibizioni compatibili con la programmazione della serata del 14 settembre, l’organizzazione si riserva il diritto di procedere alla scelta dei partecipanti mediante una selezione.

In questo caso, dopo il termine delle iscrizioni del 18 maggio, verrà comunicata tale eventualità chiedendo agli iscritti di inviare un video da sottoporre alla Commissione Tecnica Musicale per procedere alla selezione.

L’organizzazione sta lavorando con determinazione per offrire al pubblico una grande manifestazione di alto livello musicale ed artistico. Non mancheranno certo le sorprese che verranno svelate però durante l’estate.

Per info o iscrizioni: info@associazioneagora.it; 393.9144004; www.associazioneagora.it. E’ possibile seguire l’evento sulla pagina facebook dedicata “Festival Musica per il Maestro” oppure sui profili Facebook e Instagram dell’Associazione Agorà.