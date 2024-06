Airuno, nominata la Giunta Lavelli: Ferrario è il vice

Il Consiglio di insediamento della nuova amministrazione comunale è fissato per venerdì 21 giugno

AIRUNO – Il neo sindaco Gianfranco Lavelli ha nominato la Giunta. A una settimana dall’esito delle elezioni amministrative, con la vittoria sul sindaco uscente Alessandro Milani, Lavelli ha infatti reso noto chi sarà al suo fianco nella gestione operativa e pratica della vita amministrativa del paese.

Come vice sindaco è stato infatti scelto Bruno Ferrario, che si occuperà di Territorio e Ambiente. Torna in scena, come assessore, l’ex sindaco Adele Gatti delegata alle risorse umane, ai servizi alla persona, alle opere pubbliche e alle pari opportunità.

“Tutte le altre deleghe, compreso il bilancio, resteranno in capo a me” precisa Lavelli che ha intenzione di conferire ai consiglieri eletti in Consiglio delle specifiche mansioni in modo da poter contare sul loro appoggio, coinvolgendoli, allo stesso tempo, nella gestione delle iniziative e dei progetti dell’amministrazione comunale.

Già assegnata a Simone Tavola la qualità di capogruppo di Vivere Airuno Aizurro.

Venerdì 21 giugno Lavelli presterà giuramento sulla Costituzione italiana nel corso del consiglio comunale di insediamento convocato per le 21 in sala consiliare.