500mila euro da regione, Cambia Calolzio: “Non facciamo solo in asfalti”

La lettera del gruppo guidato da Diego Colosimo

“Disponibili a un incontro per approfondire la questione”

CALOLZIOCORTE – Il gruppo consigliare di minoranza Cambia Calolzio scrive al sindaco Ghezzi in merito al contributo erogato da Regione Lombardia.

“Nell’ultimo consiglio comunale il Gruppo Civico Cambia Calolzio ha comunicato il dissenso nell’investire l’intero contributo erogato da Regione Lombardia – pari a 500mila euro – in opere di asfaltatura delle strade comunali. Riteniamo importante, diversamente, realizzare opere che diano nell’immediato una concreta risposta alle esigenze della cittadinanza calolziese.

Realizzare le opere di asfaltatura, come già a conoscenza, potrebbero andare in contrasto con le con le indicazioni delle lavori finanziabili da parte di Regione Lombardia. A tal riguardo il presidente Fontana del 9 maggio ha chiaramente precisato che gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade ‘dovranno perseguire obiettivi di riqualificazione strutturale dell’itinerario, anche nel caso in cui si intervenga sulle pavimentazioni’.

Ad ogni modo Le chiediamo, come già più volte ribadito in consiglio comunale, di tornare indietro nella decisione e di finanziare la realizzazione degli spogliatoi della palestra di Sala al fine di poter consentire un migliore utilizzo della struttura dei bambini e delle società sportive, quest’ultime precluse dall’accesso.

In ultimo, da un ulteriore approfondimento per come impiegare al meglio il finanziamento, le suggeriamo di prendere in considerazione la realizzazione di tutti gli interventi (o una parte) indicati nel piano comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) che in maniera esemplificativa alleghiamo in un breve elenco. Si tratta di opere semplici da gestire all’interno degli uffici e che possono essere portati all’esecuzione dei lavori entro i termini prefissati di Regione Lombardia.

Il nostro gruppo si rende disponibile per un incontro con Lei e assessore delegato per ogni ulteriore approfondimento rispetto a quanto sopra esposto”.

LE PROPOSTE INDIVIDUATE NEL PEBA