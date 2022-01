Caos tamponi. La precisazione dell’assessore Valsecchi dopo l’intervento di Colosimo

Un passaggio in particolare ha spinto l’assessore a intervenire

CALOLZIOCORTE – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore Cristina Valsecchi in merito al comunicato stampa del consigliere Diego Colosimo, capogruppo di Cambia Calolzio, riguardo alla lunga fila di lunedì scorso, fuori da una farmacia della città, per i cittadini in attesa di un tampone.

“Mi spiace rilevare la leggerezza del consigliere Diego Colosimo nel descrivere (con tanto di fotografia) la situazione verificatasi lunedì scorso con la lunga fila fuori dalla farmacia Fioretta di Calolziocorte. In particolare voglio fare riferimento al passaggio in cui sottolinea come ‘Le famiglie faticano a sostenere la spesa di 15 euro per ogni tampone, che spesso va ripetuto più volte’. In quel particolare giorno, però, andrebbe specificato come la fila sia stata generata dal fatto che la farmacia in questione si sia messa a disposizione per fare tamponi a oltre un centinaio di bambini delle scuole senza prenotazione. Andrebbe anche sottolineato che questi bambini, in possesso della carta rilasciata da Ats, non hanno dovuto pagare un centesimo.

Sembrano piccoli particolari, ma in realtà sono molto importanti perché questa mancanza di chiarezza, specialmente sui social, lascia spazio a cattive interpretazioni che possono vanificare il lavoro e gli sforzi di chi, in questo caso il personale della farmacia Fioretta, svolge il proprio lavoro con impegno e coscienza, offrendo un servizio di primaria importanza alla nostra comunità.

In conclusione vorrei riportare la testimonianza di alcune mamme che, pur nella difficoltà della situazione, hanno voluto elogiare la professionalità della farmacia in questione”.