Carenno. Pierfrancesco Mazzoleni lascia Fratelli d’Italia per Forza Italia

Alle scorse edizioni era candidato sindaco di Fratelli d’Italia per la lista Carenno Ideale

“Credo che Forza Italia oggi rappresenti la forza ideale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per tutti”

CARENNO – In un momento significativo per la scena politica della provincia di Lecco, Pierfrancesco Mazzoleni annuncia ufficialmente il suo passaggio da Fratelli d’Italia a Forza Italia. Questa scelta segna un passo importante e riflette l’impegno continuo di “Forza Italia – Valle S. Martino” nel promuovere un’alternativa forte e unita per i cittadini.

Mazzoleni, che si era candidato sindaco con la lista Carenno Ideale sotto la bandiera di Fratelli d’Italia, ha infatti deciso di unirsi a Forza Italia per contribuire alla crescita e allo sviluppo del partito nel territorio: “La mia scelta è dettata dalla volontà di lavorare per il bene della comunità di Carenno e dell’intera provincia di Lecco. Credo fermamente che Forza Italia rappresenti oggi la forza ideale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per tutti”, ha dichiarato Mazzoleni. Forza Italia che alle recenti votazioni per il rinnovo del consiglio provinciale ha visto l’elezione della forzista calolziese Silvia Bosio a Villa Locatelli.

Alberto Brini, consigliere comunale, con Mattia Rigamonti e Joelle Rosa sono contenti di questo nuovo ingresso e questo a riprova del grande lavoro fatto sul territorio, caratterizzato da una grande capacità di fare squadra nel formare giovani leve. “Con il passaggio di Pierfrancesco Mazzoleni, siamo convinti che Forza Italia rafforzerà ulteriormente la sua presenza a Carenno. Questo lavoro di squadra ci permette di portare avanti i nostri valori e le nostre idee”, ha commentato Anna Scola, responsabile del Partito per la Valle S. Martino.

Mazzoleni ribadisce, infatti, che a Carenno c’è ancora molto da fare per la popolazione soprattutto in campo culturale e socioeconomico anche per quanto riguarda lo sviluppo del settore turistico che certamente ha ancora grandi potenzialità da declinare in favore della crescita del paese oltre che per rispondere alle esigenze dei potenziali frequentatori del territorio comunale provenienti dalla Brianza e dal milanese.