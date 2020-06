Colosimo (Cambia Calolzio) denuncia il “degrado” dell’area Gamba

L’intervento di Diego Colosimo di Cambia Calolzio

“Degrado in pieno centro”. La denuncia sulla situazione dell’area Gamba

CALOLZIO – “Il 22 novembre 2017 l’allora consigliera comunale di minoranza Cristina Valsecchi appuntava a mezzo stampa che poco era stato fatto dall’ex sindaco Cesare Valsecchi perché fosse pulita dai rovi e dalle sterpaglie presenti in abbondanza la cosiddetta “Area Gamba” nel pieno centro storico di via XXIV Maggio.

Sono passati tre anni, cambiata la maggioranza, ma benchè passata di grado, da semplice consigliera ad assessore, l’assessore Cristina Valsecchi non solo non ha fatto nulla perché la porzione di porfido non fosse selvaggiamente ricoperta d’asfalto, ma peggio ancora nulla ha fatto pure lei per tenere pulita l’area divenuta nel frattempo una discarica in pieno centro cittadino. Invitiamo non solo l’assessore Cristina Valsecchi, ma tutta la Giunta comunale a sollecitare il privato ad eseguire le opere di rimozione di tutta la vegetazione infestante e a derattizzare l’intera area.

Vogliamo ricordare che come gruppo civico di Cambia Calolzio, non meno di un anno fa, avevamo proposto in commissione comunale di acquisire la cosiddetta “Area Gamba” per riqualificare l’area, realizzando uno spazio pubblico. Proposta accantonata dalla Giunta Ghezzi che ha preferito assecondare il privato con una cementificazione”.

Diego Colosimo

Gruppo Civico Cambia Calolzio