Fratelli d’Italia, Mariangela Della Santa è il nuovo presidente del Circolo Valle San Martino

Raccoglie il testimone di Giovanni Moscato

“La nostra priorità è la tutela della legalità”

CALOLZIOCORTE – Mariangela Della Santa è stata eletta nuovo presidente del Circolo Valle San Martino di FDI Fratelli d’Italia. La riunione si è tenuta ieri sera, venerdì, al Kaferino alla presenza di numerose persone. “Sono stata eletta per alzata di mano all’unanimità” racconta la neo presidente, che raccoglie il testimone di Giovanni Moscato -. Al mio fianco, in qualità di vicepresidente, ci sarà Francesco Brunetti. Ho sottolineato, nel mio breve discorso, l’importanza del lavoro svolto dal presidente uscente che, per incompatibilità di lavoro, lascia la carica. Grazie al suo mandato sono state già gettate fondamenta solide su cui ora bisogna andare avanti tenendo sempre presenti le esigenze dei cittadini e del nostro territorio. Bisogna cioè dare risposte concrete e risolutive alle problematiche che si presentano quotidianamente. E questo lo si può fare stando tra la gente, sul campo, sempre a disposizione”.

La legalità sarà la priorità

Per Della Santa la priorità sarà quella di garantire la legalità: “e’ un tema che ci sta a cuore e che ci riguarda tutti. L’affronteremo con una camminata nel parco Gomez”. E poi conclude: “Onorata per il ruolo e consapevole dell’impegno che mi aspetta, so che insieme potremo fare molto bene. Credo molto nella mia squadra. Ci aspetta un bel viaggio uniti dall’amicizia e dagli ideali comuni. Ringrazio tutti per essere intervenuti e per il supporto dimostrato. Le vostre idee sono linfa fresca, il motore che tiene vivo il circolo”.