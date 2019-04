VERCURAGO – Un passaggio di testimone nel segno della continuità. Così il sindaco uscente di Vercurago Carlo Greppi, giunto alla fine del terzo mandato consecutivo, ha tenuto a battesimo la candidatura di Paolo Lozza.

“Sono onorato e consapevole di ricevere un’eredità pesante – ha detto Lozza -. Sono pronto ad impegnarmi in un progetto che prosegue da molti anni e che ha sempre guardato al bene del paese. Vogliamo che la gente venga a vivere a Vercurago perché è un paese bellissimo”.

“Amo veramente il mio paese – ha detto Greppi – E questi 15 anni da sindaco mi hanno veramente arricchito. Il futuro di Vercurago è roseo perché abbiamo costruito una squadra davvero valida”.

Nel pomeriggio di oggi, martedì, Paolo Lozza ha presentato la sua squadra composta da 5 persone provenienti dall’amministrazione uscente e da 5 volti nuovi, alcuni anche molto giovani, tre alla loro prima esperienza in politica.

Scuola, servizi sociali, lavoro, giovani, sicurezza e una grande attenzione verso i cittadini, questi i temi di un programma scaturito da un vero e proprio “laboratorio” che ha visto la collaborazione di una quarantina di persone.

“Nuovi stimoli per i commercianti in modo da fornire un servizio ed evitare la desertificazione, un occhio di riguardo verso i giovani e al turismo con la creazione di un percorso manzoniano che unisca il lago alla rocca dell’Innominato – ha detto Lozza -. E poi, la creazione del nuovo plesso scolastico vicino alle scuole elementari con la creazione di un nuovo posteggio da una trentina di posti auto. Un’opera che rappresenta la conclusione di un iter partito da molto lontano”.

Tra i temi caldi la viabilità sulla strada provinciale e la nuova Lecco-Bergamo: “E’ chiaro che parteciperemo a tutti i tavoli per fare in modo che il tunnel della nuova Lecco-Bergamo venga concluso dando respiro al paese. Al contempo, però, ci preme garantire la sicurezza dei cittadini sulla strada provinciale e il semaforo è una garanzia di sicurezza. Si tratta già di un semaforo intelligente ma faremo in modo di renderlo sempre più dinamico rispetto ai flussi della strada, ma quel semaforo non vogliamo toglierlo”.

I candidati della lista Insieme per Vercurago

Paolo Giovanni Lozza (11/11/1964)

Alberto Bonacina (30/11/1952)

Sara Crotta (7/3/1994)

Valeria Gilardi (17/8/1986)

Carlo Greppi (31/01/1950)

Marco Guarneroli (7/10/1979)

Roberto Maggi (24/03/1956)

Michele Meoli (01/06/1979)

Ileana Noseda (03/11/1994)

Andrea Piccinini (07/10/1970)

Dario Vallara (02/03/1940)