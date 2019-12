Lecco-Bergamo, treni e monastero: “Ecco i temi su cui mi concentrerò”

Nuova Lecco-Bergamo, treni e Monastero del Lavello

Il sindaco: “Ecco i tre grandi temi su cui voglio lavorare personalmente”

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito della conferenza stampa sugli obiettivi raggiunti nel primo anno e mezzo di mandato, il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha delineato anche i temi importanti che saranno al centro dell’attenzione nei prossimi mesi. Nuova Lecco-Bergamo, treni e Monastero del Lavello sono le questioni “calde” di cui si occuperà personalmente cercando di fare fronte comune con gli altri sindaci del territorio.

Nuova Lecco-Bergamo

“La strada provinciale 639 sarà uno dei tre temi fondamentali su cui mi concentrerò d’ora in avanti – ha detto Ghezzi -. Se non comincia a muoversi qualcosa entro fine anno, mi metterò in contatto anche con gli altri comuni per attivarci e capire quando verrà nominato il Commissario straordinario per la viabilità di cui si è parlato negli ultimi tempi”. Un commissario che dovrebbe occuparsi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione degli interventi necessari per la tratta Lecco-Sondrio lungo la Statale 36 e per la Sp72 e anche per la ex SS 639 Lecco-Bergamo.

Treni, ritardi e cancellazioni

Una questione che sta a cuore al comune di Calolziocorte: “Purtroppo ritardi e cancellazioni sono all’ordine del giorno, il problema c’è ed è necessario intervenire. Anche in questo caso l’intenzione è quella di coinvolgere gli altri sindaci del territorio e intraprendere un dialogo con la Regione in primis e poi anche a livello nazionale. Certamente non si può continuare in questo modo”.

Monastero del Lavello, il rilancio turistico passa da lì

“Abbiamo ereditato una situazione a dir poco complicata e per riportare tutto in equilibrio ci vorrà del tempo – ha detto il sindaco -. Il Monastero del Lavello, però, è un tassello fondamentale per rilanciare l’immagine della città e il turismo. Anche in questo caso un dialogo con la Regione potrebbe aiutarci a risolvere alcuni problemi e rilanciare questa struttura”.