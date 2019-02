Cambia Calolzio ha portato in commissione i due temi per studiare interventi

Cristina Valsecchi: “Sul commercio già attivate iniziative per far rivivere la città, pubblicato anche un bando per la sponsorizzazione di eventi”

CALOLZIOCORTE – Sostegno ai piccoli commercianti e “abolizione” della plastica.

Il gruppo Cambia Calolzio ha voluto condividere queste tematiche con l’amministrazione in una apposita commissione territorio svolta ieri sera, lunedì.

Limitazione all’apertura di strutture che possono creare difficoltà a una situazione già precaria; una cabina di regia per un dialogo tra amministrazione e commercianti; eventi settimanali che possano attirare persone in città; pubblicità sul sito del comune; disco orario in centro.

“Abbiamo effettuato una serie di proposte tra le più disparate per avere una progettualità a favore del commercio in modo da aiutare anche l’apertura di nuove attività” ha detto Diego Colosimo.

L’assessore Cristina Valsecchi, che è anche presidente di Confcommercio Lecco per la zona Valle San Martino, ha condiviso la volontà di tutelare i commercianti ma soprattutto di tornare a far vivere il paese.

“Abbiamo già fatto eventi importanti e stiamo preparando un’edizione del Maggio Calolziese ricca di novità – ha detto -. Il problema di fare eventi è avere il sostegno degli sponsor: i commercianti, infatti, già finanziano le Notti Bianche e le luminarie di Natale e non possiamo spremerli. A tal proposito abbiamo già fatto un bando per la ricerca di sponsor legati agli eventi e ci sono già stati riscontri non solo tra i commercianti”.

Il sindaco Marco Ghezzi ha sottolineato come il problema sia strutturale: “Oggi il problema è dei negozi che vengono mangiati dai Supermercati e domani, probabilmente, il problema sarà dei Supermercati mangiati dal commercio on-line”.

“Possiamo dare dei segnali che, purtroppo, non risolvono i problemi. Le nostre leve sono pochissime: possiamo intervenire con agevolazioni magari legate a chi riduce i canoni di immobili sfitti da tempo, ma è veramente poco. E giusto dirlo per non illudere nessuno. Il tema, comunque, ci vedrà impegnati”.

Calolziocorte comune plastic free

E’ ancora il gruppo Cambia Calolzio a proporre all’amministrazione iniziative per ridurre il consumo di plastica in città.

“Sensibilizzare le attività commerciali magari con la creazione di un logo da mettere in vetrina, il posizionamento di ecocompattatori che rilasciano buoni spesa, iniziative di sensibilizzazione e diffusione capillare le casette dell’acqua” ha detto il consigliere Diego Colosimo.

Il sindaco, sulle casette dell’acqua, ha ricordato che un precedente bando è andato deserto perché nessuna società, visti i guadagni risicati, si è voluta prendere l’onere di mettere più di una casetta sul territorio: “A breve, però, ne verrà posizionata una in zona Briko”.

Sugli ecocompattatori il vice sindaco Aldo Valsecchi ha detto che il comune ha già preso contatti: “Si tratta comunque di una iniziativa legata ai produttori di acque minerali e riciclatori che, nei mesi scorsi, hanno dato vita al consorzio Coripet per la gestione delle bottiglie in Pet”.

E poi un richiamo sull’abbandono dei rifiuti: “E’ vero che è importante sensibilizzare i giovani, ma spesso sono quelli più grandi a non rispettare le regole. Per l’abbandono dei rifiuti sono già state sanzionate una decina di persone”.