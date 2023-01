Spartitraffico a Rossino, Mazzoleni: “Prima o poi qualcuno si farà male”

La consigliera di minoranza torna sulla questione dell’attraversamento in via Don Minzoni

Luminarie natalizie ancora accese: “Visto che il comune ha costi esorbitanti non è il caso di spegnerle?”

CALOLZIOCORTE – A seguito dell’ennesimo mezzo che ha travolto lo spartitraffico in via Don Minzoni, nella frazione di Rossino, la consigliera comunale di minoranza Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolziocorte) torna sulla questione che già in passato aveva suscitato discussioni, con la stessa Mazzoleni che aveva sollevato il problema della pericolosità di quell’attraversamento pedonale.

Nelle scorse ore i cartelli dello spartitraffico posto a protezione dell’attraversamento pedonale sono stati nuovamente abbattuti da un mezzo di passaggio: “E’ una storia infinita… a voi le considerazioni – ha detto Sonia Mazzoleni -. Saranno ormai più di una decina gli incidenti di questo tipo. E’ solo una questione di tempo: prima o poi qualcuno si farà male”.

La consigliera comunale, poi, ha colto l’occasione per far notare alla maggioranza che sono ancora accese le luci natalizie in città: “Visto che il comune ha costi esorbitanti per l’aumento dell’energia elettrica, non è il caso di spegnere le luminarie?”