A sostegno della lista ci sono Lega e Fratelli d’Italia: “Giusto candidato per dare una svolta significativa”

Goretti: “Cercheremo di portare le nostre proposte ai bellanesi, sottolineando l’importanza di ricucire gli strappi tra frazioni e centro”

BELLANO – Si chiama “Bellano si Rinnova” ed è la lista civica presentata oggi, che trova l’appoggio pieno di Lega e Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Federico Goretti, già consigliere uscente di minoranza.

Una lista che si propone di partire da “linee guida europee, che porteranno un’importante serie di investimenti sul territorio, per energie rinnovabili, per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico e grande attenzione sulla sanità territoriale, per rinnovare Bellano con la massima attenzione alle esigenze dei Bellanesi”.

Federico Goretti, classe 1979, è stato scelto tra i tanti promotori di questa lista come candidato sindaco: “a seguito di vari incontri e riunioni volti a definire il programma, Fratelli d’Italia e Lega hanno individuato nella figura di Federico Goretti il giusto candidato per dare una svolta significativa e una risposta concreta ai bellanesi da troppo tempo trascurati” concordano Coordinatori Provinciali dei due partiti di centrodestra, Daniele Butti e Fabio Mastroberardino.

“Questi lunghi ed intensi mesi hanno visto un lavoro costante ed assiduo che ha amalgamato il nuovo gruppo non solo per le tematiche da tutti condivise, ma anche per la voglia di rinnovare e l’entusiasmo che contraddistingue tutti i candidati della lista nel mettersi a servizio dei propri cittadini, grazie alle diverse professionalità espresse dal gruppo. Bellano ha sicuramente bisogno di una proposta elettorale come quella attuale che senz’altro gioverà all’intero territorio bellanese”, dichiara Ivan Raveglia, presidente del circolo bellanese di Fratelli d’Italia e grande promotore di questa nuova lista, congiuntamente con il responsabile provinciale degli enti locali di Fdi Massimo Vergani.

“In questi lunghi mesi ho potuto visionare il progetto portato avanti dalla nuova lista che interpreta indubbiamente i valori e gli ideali di ogni singolo cittadino e del partito da me rappresentato a livello provinciale – chiosa Fabio Mastroberardino, seguito da Daniele Butti che dichiara – questo gruppo esprime sicuramente una compagine nuova che lavorerà per la gente in mezzo alla gente attraverso un progetto condiviso”.

“Bellano si Rinnova” si dice pronta ad avere una maggior sensibilità anche per quanto riguarda le energie rinnovabili e un futuro più Green per tutti i cittadini. “Insomma una Bellano che si rinnova una Bellano più sostenibile”, dicono.

A comporre la lista guidata dal candidato sindaco Federico Goretti ci sono: Luca Liberi, Andrea Valsecchi, Pietro Orio, Giada Arrigoni, Antonella Facchinetti e Daniela Sedini (militanti del partito di Giorgia Meloni); Angelo Colombo, Dino Buzzella e Salvatore Pirelli per la compagine che fa riferimento alla Lega e alla forza civica.

“Mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto da questo gruppo ben amalgamato ed entusiasta. Cercheremo di portare le nostre proposte direttamente ai bellanesi, sottolineando l’importanza di ricucire gli strappi tra frazioni e centro, per unire in un unico territorio lago e monti. Una nuova proposta questa che siamo certi incontrerà il favore della gente e il suo supporto, perché Bellano ha necessità di rinnovarsi”, conclude il candidato sindaco.