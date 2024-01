Interreg Italia Svizzera, Piazza: “Un’opportunità anche per la provincia di Lecco”

Progetti di cooperazione transfrontaliera

LECCO – Dal 15 gennaio è stata attivata la prima finestra di finanziamento per la presentazione di progetti ordinari di cooperazione transfrontaliera sul primo avviso del Programma Interreg Italia Svizzera 2021-2027.

Si tratta di progetti di cooperazione transfrontaliera su una serie di temi molto importanti che potranno essere presentati fino al 15 aprile 2024. Saranno messi a disposizione 54 milioni di euro sul versante italiano e 11 milioni di franchi sul versante svizzero. Saranno finanziati progetti presentati da un partenariato composto da almeno un beneficiario italiano e uno svizzero.

“Questa è una importante occasione per la provincia di Lecco che può creare idee progettuali per cogliere le opportunità di sviluppo al fine di rispondere ai bisogni del territorio. Solo attraverso lo sviluppo di sinergie tra gli attori dei due lati della frontiera si possono affrontare le sfide dell’area transfrontaliera in una comune ottica di collaborazioni – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Ringrazio l’Assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori e auspico che in molti possano sfruttare questa bella opportunità per la provincia lecchese”.

I progetti di cooperazione transfrontaliera potranno riguardare i seguenti temi: