A Bruxelles contro il MES anche i lecchesi di Fratelli d’Italia

Delegazione di FDI Lecco alla manifestazione al Consiglio Europeo contro il Mes

Zamperini: “Tentano di fare l’ennesimo regalo alle banche tedesche”

LECCO – Anche una delegazione di giovani lecchesi, capitanata dal responsabile provinciale di Gioventù Nazionale, Leonardo Valessina, e dal vice portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, Michael Bonazzola, con il dirigente regionale Giacomo Zamperini hanno preso parte a Bruxelles, davanti alla sede del Consiglio Europeo, alla manifestazione contro il MES.

“Ancora una volta, abbiamo voluto difendere l’interesse nazionale dall’asse franco-tedesca con Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Alessio Butti, Marco Osnato e gli altri parlamentari italiani ed europei. Mentre Conte ed il governo – ha commentato Zamperini – hanno provato a fare l’ennesimo regalo alle banche tedesche, noi siamo rimasti come sempre al fianco del popolo italiano! Grazie a Fratelli d’Italia per averci messo la faccia e la testa: per adesso, pericolo sventato!”