Aggressione in stazione. L’intervento della Lega e dei Cinque Stelle

I consiglieri comunali della Lega Nord commentano quanto accaduto in stazione

“Lecco non è un porto sicuro. Siamo in piena emergenza”

LECCO – “Lecco non è un porto sicuro. Il video dell’aggressione di un giovane africano a danno di due donne nel sottopassaggio della stazione di Lecco ha generato in migliaia di famiglie lecchesi angoscia e senso di impotenza. E non ci vengano più a parlare di istigazione alla paura: l’energumeno ha picchiato selvaggiamente due persone ferendole gravemente una in particolare, atterrata con un pugno da ko e finita con la testa contro il muro. Una scena che mette i brividi e fa subito pensare al rischio che corre ciascuno di noi, un nostro famigliare, un cittadino qualunque.

Non bastava il rischio di vedersi sfilare il portafogli, la minaccia di un coltello per costringere a cedere lo smartphone, le donne molestate, le reazioni violente di chi è colto senza biglietto, tanto che fare il controllore sui treni è diventato un mestiere pericoloso.

L’autore del pestaggio, un irregolare del Togo, ha già dei precedenti, che non gli hanno impedito di circolare liberamente e sfogare il suo odio in modo animalesco. Ora è ai domiciliari e la comunità dovrà sostenere i costi per il suo avvocato, per la perizia psichiatrica e per il mantenimento in carcere se mai ci andrà. Qualcuno avrà ancora il coraggio di contestare il decreto sicurezza laddove in particolare prevede l’allontanamento dei “richiedenti asilo” che commettono reati?

Già era emersa l’idea di chiudere la stazione di notte, ma l’episodio di lunedì scorso è avvenuto in pieno giorno e quindi ben altri e più efficaci devono essere i provvedimenti.

Le lacrime del giorno dopo non interressano più e noi chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire con immediatezza e fermezza per arginare un’ escalation di violenza che è sotto gli occhi di tutti e persino fisicamente “a vista del Sindaco dal suo ufficio”.

Siamo in piena emergenza e l’episodio drammatico nel tunnel della stazione è solo la punta di un iceberg che riguarda altre zone delle città, comprese le piazze del centro”.

I consiglieri comunali Lega

Cinzia Bettega, Stefano Parolari, Giovanni Colombo, Andrea Corti.

Massimo Riva (M5S): “I rimpatri non sono aumentati”

“Due donne sono state aggredite con violenza senza alcun motivo: soggetti pericolosi come questo andrebbero immediatamente rimpatriati perché costituiscono un pericolo per tutta la comunità. Chi commette questi reati così gravi deve pagare sempre e comunque”.

E’ il commento di Massimo Riva, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle.

“Purtroppo dobbiamo constatare che nei mesi scorsi il numero di rimpatri non è aumentato e non c’è stata l’inversione di tendenza auspicata da chi fino a poco tempo fa sedeva al Viminale. Ci si aspettava che a tale azione venissero data priorità nel rimpatrio ai soggetti violenti ”.