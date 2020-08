Ambientalmente: “E’ ora di investire seriamente sul trasporto ferroviario”

LECCO – “Lo spaventoso incidente ferroviario avvenuto sulla linea Lecco-Milano sottolinea ancora una volta l’importanza e l’urgenza di nuovi investimenti nelle infrastrutture ferroviarie del territorio”.

Così AmbientalMente commenta il deragliamento avvenuto nei pressi della stazione di Carnate.

“Le indagini chiariranno eventuali responsabilità, quel che è certo è che Trenord e Regione Lombardia per troppi anni hanno trascurato la qualità del viaggiare – la posizione della lista coordinata da Alessio Dossi – rendendo le giornate dei pendolari difficili e persino pericolose, disincentivando di fatto l’utilizzo del treno, mezzo di trasporto sostenibile. È ora di investire in modo serio – l’appello di AmbientalMente – in modo da non rovinare la vita dei pendolari, con infiniti tempi di attesa e con rischi inaccettabili sul tratte di percorrenza”.