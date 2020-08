Ambientalmente replica al M5S: “Centri riuso e tariffa puntuale? Percorsi già avviati!”

La risposta di Alessio Dossi (Ambientalmente) al candidato sindaco Silvio Fumagalli (M5S)

“Le proposte dei 5 Stelle su tariffa puntuale e centri del riuso? Le stiamo già realizzando”

LECCO – “Spiace leggere di una campagna elettorale impostata dal candidato Sindaco grillino parlando di tariffazione puntuale o centri del riuso. Perché? Perché sono percorsi già partiti! Le abbiamo già deliberate come Comune di Lecco!

A Febbraio è state deliberata la tariffazione puntuale dei rifiuti per ridurre i nostri rifiuti e sottrarre cibo all’inceneritore. Partirà a Gennaio la distribuzione dei materiali e da Aprile la raccolta.

A Dicembre 2019 invece si è avviata un’analisi sulla possibilità di dotare la provincia di Lecco di alcuni centri del riuso, così da scardinare la cultura dell’usa e getta, a cui sono stati fatti poi mettere a Silea in Luglio 120.000€ per un bando rivolto al terzo settore (scadenza 31 Dicembre) .

Tanto per dire che AmbientalMente Lecco, di cui faccio parte come lista alle elezioni del 20 Settembre, le cose non le sta promettendo. Le ha già fatte e ci crede davvero. Ci vuole correttezza, anche in campagna elettorale”.

Alessio Dossi

Ambientalmente Lecco

