Appello per Lecco: “Il sodalizio pubblico-privato è l’arma vincente!”

LECCO – “Nell’augurare a tutti i cittadini di Lecco buon anno vogliamo tirare le somme di questo fine 2019 ed inizio del 2020. Coloro che hanno vissuto la città nel periodo delle feste avranno sicuramente apprezzato lo sforzo messo in campo da tanti attori istituzionali e non.

Le luci, le manifestazioni, gli eventi culturali, la pista del ghiaccio, il mercatino natalizio e le strutture dedicate ai più piccoli hanno reso magico il Natale 2019 e l’inizio del nuovo anno.

Questo é il frutto di una sana sinergia tra il pubblico e il privato che si era già manifestato attraverso il regolamento dei beni comuni che ha consentito di restaurare tanti monumenti pubblici con il contributo privato.

Abbiamo applaudito quando si è costituita nei mesi scorsi l’associazione Amici di Lecco affermando, senza indugi, che era la strada giusta. In fondo nel 2010 anche la nostra associazione era nata con analoghe finalità che poi hanno trovato anche l’impegno politico, ma non è mai venuto meno il dovere associativo verso la comunità ( isola viscontea, restauro dei monumenti, lotta alla ludopatia, etc..) . Ebbene nel tirare un primo consuntivo di questo ultimo periodo dell’anno siamo fiduciosi che l’anno 2020 possa riservarci belle sorprese sul fronte della collaborazione e del sodalizio tra pubblico e privato .

La cittadinanza attiva sarà sempre più importante per la città di Lecco; la pubblica amministrazione da sola non riuscirà mai a soddisfare i bisogni, le esigenze e le aspettative dell’intera comunità serve un aiuto concreto come è successo in questa occasione. Lecco è forte della presenza associativa in tutti i campi sociali, culturali, religiosi, sportivi, economici, professionali e politici e attivando queste risorse nel modo giusto si possono ottenere risultati veramente eccezionali.

Quindi un grande ringraziamento da parte di Appello per Lecco agli “Amici di Lecco” intesi come tutti coloro che, singolarmente o in associazione, hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno a rendere più bella, gradevole, inclusiva e solidale la nostra città.

Anche il recente epilogo che ha permesso attraverso la collaborazione dei cittadini e della Questura di individuare gli artefici di un vandalismo sulla ciclopedonale Caviate Pradello ci fa dire che in città si comincia a respirare un’aria nuova che può essere il preludio positivo e ci auguriamo foriero di novità importanti che ci accompagneranno in questo anno nuovo”.

Appello per Lecco