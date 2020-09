Ballottaggio, Bonaccini a Lecco per Gattinoni. Il PD plaude: “Siamo il 1° partito”

Il governatore dell’Emilia Romagna a Lecco per sostenere Gattinoni

Il PD: “Siamo il 1° partito a Lecco, grazie agli elettori

LECCO – Protagonista della difficile vittoria elettorale del centrosinistra alle regionali in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini sarà a Lecco per spingere un’altrettanto complicata rimonta di Mauro Gattonini al prossimo ballottaggio per le comunali di Lecco.

Bonaccini sarà in città il prossimo 1 ottobre, alle 21. Il luogo dell’appuntamento sarà comunicato nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il Pd plaude al risultato elettorale che vede la riconferma dei ‘dem’ come primo partito in città “con oltre 4 mila voti: questo è un primo importante dato – spiegano – a riprova della decisione politica di scegliere Mauro Gattinoni quale candidato sindaco, di allargare la coalizione sinistra e di presentare ai lecchesi una lista che integrasse esperienza e novità donne e ai giovani”.

“Vogliamo ringraziare tutti i nostri iscritti, i sostenitori e i candidati che si sono tanto impegnati in queste settimane: per vincere questo secondo tempo nuovo sindaco di Lecco!”