Bilancio sociale, 5 anni di mandato Brivio a portata di click

Presentato il portale online con i risultati degli ultimi anni di mandato dell’Amministrazione

Il lavoro con la società Refe. “Piattaforma di rendicontazione innovativa, Lecco tra le prime ad averla”

LECCO – È stata presentata oggi, martedì, al Palazzo delle Paure la versione online del Bilancio sociale del Comune di Lecco, disponibile proprio da questo pomeriggio sul sito comunale (clicca qui). Una strumento a cui l’amministrazione, in collaborazione con la società Refe di Milano (esperta di responsabilità sociale, accountability e partecipazione), lavora da luglio e che racchiude quanto fatto, a 360 gradi, negli ultimi 5 anni di mandato dell’amministrazione Brivio.

5 anni di mandato a portata di click

La piattaforma comunica infatti scelte, attività, impiego delle risorse e risultati prodotti per la comunità lecchese. I dati, aggiornati al settembre 2019, saranno integrati entro il 20 febbraio prossimo (fine del mandato amministrativo) per dare un quadro completo, consultabile da tutti i cittadini: per l’occasione (e per i meno ‘avvezzi’ al digitale) sarà realizzata anche una copia cartacea.

Alla presentazione del Bilancio sociale erano presenti il sindaco Virginio Brivio con tutta la giunta (assenti gli assessori Bolognini e Mariani) e due rappresentanti di Refe, Valentina Pericoli e Cristiana Rogate che hanno avuto il compito di illustrare la piattaforma e la sua funzionalità. Questa mattina la presentazione si è svolta internamente al Comune alla presenza dei dipendenti, nel pomeriggio, a Palazzo Paure, un momento dedicato alla stampa e successivamente agli stakeholder.

“Il Bilancio sociale – ha spiegato Pericoli – è uno strumento di trasparenza e rendicontazione per dare conto in modo chiaro e puntuale dell’attuazione degli impegni assunti e dell’efficacia dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di rinforzare il dialogo con i cittadini e l’intera comunità. Risponde alla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle Amministrazioni pubbliche e alle indicazioni del Ministero degli Interni, Osservatorio per finanza e la contabilità degli Enti locali”.

Il sindaco Brivio: “Così favoriamo una partecipazione consapevole”

“Questo lavoro – scrive il sindaco di Lecco Virginio Brivio sull’home page del portale rivolgendosi ai cittadini – è stato realizzato per far conoscere in modo immediato e trasparente l’attività svolta dal vostro Comune negli ultimi 5 anni. Un lavoro di squadra, di analisi e rendicontazione rigoroso e verificabile, realizzato secondo le indicazioni delle Linee guida ministeriali sul Bilancio sociale delle Pubbliche Amministrazioni. Una base informativa per favorire una partecipazione consapevole di tutta la comunità e rinforzare senso di appartenenza e coesione”.

Il portale

Il portale, come illustrato, è dotato di un’agile barra per navigare le diverse sezioni: la prima presenta lo strumento e il metodo “Rendersi conto per rendere conto®” ideato da Refe, che ha accompagnato il Comune nella realizzazione del Bilancio sociale online e offline.

Seguono poi “Amministrare la città”, con le performance di Giunta e Consiglio comunale, “Persone e bilancio”, con i dati relativi all’organizzazione comunale, al bilancio finanziario e alle partecipate, fino al cuore del Bilancio sociale, le sezioni “Dagli impegni ai risultati” e “Opere per la città” che rappresenta in una mappa interattiva i principali interventi realizzati o avviati sia dall’Amministrazione comunale sia dalla comunità lecchese, nell’ambito del progetto “Beni comuni”. In homepage sono subito visibili i principali numeri relativi alle politiche di gestione delle risorse umane ed economiche, dal numero di dipendenti (323) in forza all’amministrazione, alla riduzione del debito dal 2016 (-11 milioni di euro), agli investimenti stanziati per abitante nel 2018 (335 euro, il 71% in più rispetto al 2016). Seguono poi i risultati raggiunti, presentati in modo smart in forma di pillole grafiche, relativi ad esempio al numero di visitatori ai musei cittadini (aumentati del 40% dal 2015 al 2018) o agli interventi per la messa in sicurezza delle scuole (1,4 milioni investiti, realizzando il 100% degli interventi urgenti programmati).

“Attività e risultati – ha continuato Pericoli – sono organizzati sulla base dei temi chiave della visione politica, contenuti nel Programma di mandato del Sindaco votato dai cittadini e in seguito approvato dal Consiglio comunale”.

Completo e aggiornato entro febbraio 2020

I prossimi passi del percorso di trasparenza e accountability intrapreso dall’Amministrazione prevedono la presentazione del Bilancio sociale on line durante i principali eventi pubblici cittadini e il rilancio delle pillole di rendicontazione sui social. Anche il portale sarà aggiornato nei primi mesi del 2020 per dare massima attualità alla rendicontazione ed evidenziare anche criticità e risultati non raggiunti con motivazioni chiare.

Goretti: “Strumento per informare i cittadini”

“Abbiamo scelto uno strumento informatico perché consente di arrivare più velocemente e in maniera completa a tutti, oltre che per la sua comoda fruibilità – ha commentato l’assessore al Bilancio Lorenzo Goretti – naturalmente ci aspettiamo che chi vedrà questo strumento ci dia anche spunti e osservazioni, intendiamo promuovere una partecipazione e un confronto con i cittadini sempre più attento. Il portale sarà utilizzabile anche dalle future amministrazioni, l’obiettivo è quello di renderlo uno strumento permanente di confronto e informazione”.