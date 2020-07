Bilancio Sociale, Brivio: “Ecco il nostro lavoro per Lecco”

Il documento sul mandato 2015-2020, aggiornato ai mesi dell’emergenza sanitaria, è consultabile online

Il sindaco Brivio: “Termina il mio decennale impegno per Lecco, il Bilancio Sociale è un patrimonio della città”

LECCO – “Il Bilancio Sociale è lo strumento che abbiamo adottato per dare conto a tutti i cittadini in modo chiaro e immediato dello stato di attuazione degli impegni assunti cinque anni fa, a inizio mandato, e dei risultati raggiunti. E’ l’esito di un lavoro di squadra, fatto insieme alla Giunta e ai consiglieri comunali, che ringrazio, oramai alla fine del mio decennale impegno per Lecco, insieme ai collaboratori del Comune per il servizio reso alla comunità con dedizione e impegno costante”.

Anche i candidati sindaci alle prossime elezioni alla presentazione

Così il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha introdotto la presentazione del Bilancio Sociale del mandato 2015-2020 del Comune di Lecco che si è svolta oggi pomeriggio, mercoledì 15 luglio, nel cortile di Villa Manzoni. Presenti oltre la Giunta e i consiglieri comunali anche diversi cittadini e i quattro candidati sindaci alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno con ogni probabilità a settembre, Corrado Valsecchi (Appello per Lecco), Mauro Gattinoni (Fattore Comune con la coalizione di centro-sinistra), Silvio Fumagalli (Movimento 5 Stelle) e Peppino Ciresa (Peppino Ciresa sindaco con la coalizione di centro destra).

Il bilancio sociale, realizzato insieme alla società Refe di Milano, è disponibile online: “La versione che presentiamo oggi, rispetto a quella illustrata a novembre, è completa e aggiornata agli ultimi mesi dell’emergenza Covid – ha precisato Brivio – ci sembrava importante dare un ritorno ai cittadini anche di quanto fatto in questa crisi che ha costretto, certamente, e costringerà a rivedere le programmazioni”.

Realizzati 73 obiettivi su 87

Brivio ha voluto soffermarsi su alcuni dati: “L’84% degli impegni del programma di mandato è stato realizzato almeno al 75%: si tratta di 73 progetti e interventi su 87 obiettivi fissati che ci siamo impegnati a realizzare entro la fine di questo mandato amministrativo. Ci sono diverse sfide aperte, ma certamente dobbiamo riconoscere, come amministrazione, di essere stati pronti a spendere i soldi disponibili, che negli ultimi anni sono stati di più, contrariamente a quanto si sente spesso dire. La vera sfida infatti è creare le condizioni per poter spendere i soldi a disposizione, noi siamo riusciti a farlo. Le sfide rimaste aperte per il futuro riguardano anche aree che siamo riusciti a riprendere come Comune e che attendevano da anni come la Piccola e la Torre Viscontea. Non sono stati percorsi semplici, ma ce l’abbiamo fatta”.

Il sociale, ‘ricchezza di Lecco’

Il sindaco si è poi soffermato sul settore del Sociale, definendo Lecco all’avanguardia: “Non sono solito lasciarmi andare a certe definizioni ma in questo caso è tutta meritata. La nostra città ha una rete sociale straordinaria, che anche in questi mesi di emergenza sanitaria è riuscita a sorreggere un peso senza precedenti. Ne siamo poco consapevoli, alle volte. Ricordo che a Lecco nel 2019 è nato il Consorzio Girasole, la prima impresa sociale d’Italia costruita da soggetti pubblici e del Terzo Settore: una rete di 26 comuni, con Lecco capofila, e 9 organizzazioni del sistema di welfare locale per fornire servizi socio-assistenziali coordinati sul territorio. Continuiamo a tutelare questa straordinaria ricchezza” l’appello di Brivio.

Bilancio Sociale ‘patrimonio della città’

“Mi sento di dire che questo Bilancio Sociale non è un patrimonio dell’amministrazione ma dell’intera città per il quale tutti noi abbiamo lavorato con passione e non senza difficoltà. Sul finire del mio impegno decennale per Lecco vorrei ringraziare nuovamente tutti coloro che ho incontrato e che mi hanno supportato e dato molto in questo percorso” ha concluso Brivio.

Alla presentazione sono intervenuti anche il vicesindaco Francesca Bonacina, Cristina Rogate, presidente di Refe, e la collaboratrice Valentina Pericoli, e l’assessore Lorenzo Goretti.