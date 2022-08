Centrodestra, ecco i candidati: Arrigoni secondo in lista per il Senato

Il parlamentare leghista uscente è in lista nel proporzionale per il Senato e ha buone possibilità

Antonella Faggi quarta in due listini a Bergamo e a Milano. Svelati i candidati di Forza Italia e Fratelli d’Italia per la nostra circoscrizione

LECCO – Anche lunedì sono state ore di trepida attesa nelle segreterie di partito e finalmente a fine giornata sono stati resi noti i nomi dei candidati del centrodestra per le circoscrizioni che comprendono la provincia di Lecco.

Se per il seggio uninominale alla Camera ha annunciato ufficialmente la sua corsa a Lecco l’ex ministro Maurizio Lupi di Noi con l’Italia per i moderati, il seggio del Senato per le province di Lecco, Como e Sondrio è stato assegnato ad uno dei big di Forza Italia, la comasca Licia Ronzulli.

La stessa Ronzulli risulta capofila nella lista del partito di Berlusconi per il collegio plurinominale del Senato (comprendente le province di Lecco, Como Sondrio, Varese, Monza) che vede candidati dopo di lei il pisano Alberto Barachini, Stefania Craxi e il bresciano Andriano Paroli.

Per il collegio plurinominale della Camera (che comprende Lecco, Como, Sondrio e parte della provincia di Bergamo) saranno invece candidati capolista il bergamasco Stefano Benigni, l’assessore regionale lombardo Melania Rizzoli con Morini e Regalia.

Arrigoni quasi in ‘pole position’

La notizia più importante per il territorio lecchese riguarda la Lega con l’ex sindaco di Calolzio e senatore uscente Paolo Arrigoni candidato al secondo posto nel listino proporzionale per il Senato per la circoscrizione che comprende Lecco, con ottime probabilità di tornare a Palazzo Madama.

“Ringrazio i vertici della Lega per avermi rinnovato la loro fiducia con una candidatura, la mia, dal probabile, anche se non scontato, esito positivo di elezione – scrive Arrigoni – Molto dipenderà dalle mie capacità, se sarò in grado di essere convincente con i cittadini e gli elettori, e dalla forza di squadra della Lega nella quale credo con tutto me stesso. Mi impegnerò per tutto il territorio di riferimento, ma da candidato lecchese darò come sempre il massimo impegno per risolvere i tanti annosi problemi che riguardano in primo luogo le infrastrutture stradali, su tutte la Lecco-Bergamo e la SS. 36“.

“Ora al lavoro per queste cinque settimane che ci separano dal voto per fare una campagna elettorale incentrata sui temi e non sulle polemiche – aggiunge Arrigoni – Voglio incontrare più persone possibile, con un occhio come sempre attento alle imprese per discutere delle loro necessità e illustrare le nostre proposte. Mai come in questa campagna elettorale, visto che sta toccando drammaticamente il portafoglio delle famiglie e il bilancio delle imprese, sarà centrale il tema del caro energia e del caro carburanti (che è destinato ad aggravarsi nel prossimo autunno). Su questi aspetti il Dipartimento Energia della Lega, che ho l’onore di guidare, ha sviluppato proposte ben chiare e pragmatiche per far uscire il nostro Paese dal pantano in cui è finito a causa di un ideologismo ambientalista, dannoso e illusorio, che ha permeato la nostra società negli ultimi anni”.

Antonella Faggi in due liste

Arrigoni è secondo in lista dopo la senatrice uscente Maria Cristina Cantù di Varese e lo seguono terza la senatrice bergamasca Daisy Pirovano e il senatore milanese Giuseppe Valditara.

Nella ‘rosa’ dei candidati per la Camera nella circoscrizione che interessa la nostra provincia ci sono invece l’erbese Eugenio Zoffili capolista, l’onorevole bresciana Simona Bordonali e l’uscente monzese Jari Colla insieme alla deputata chiavennasca Silvana Snider.

Sempre per la Lega, la lecchese Antonella Faggi risulta posizionata in due collegi plurinominali: quarta nella circoscrizione Lombardia 3 (Bergamo-Brescia) nella lista guidata da Roberto Calderoni e a Milano sempre in quarta posizione e dietro al ‘capitano’ Matteo Salvini , all’avvocato Giulia Bongiorno e all’ex viceministro Alessandro Morelli. E’ in quest’ultimo seggio che la parlamentare lecchese può giocarsi più chance di elezione.

Capolista per la Camera nell’area di Varese c’è Giulio Centemero, esponente della Lega storicamente legato al territorio lecchese, in particolare all’area meratese.

I candidati di Fratelli d’Italia

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia invece non ci saranno lecchesi nel listino alla Camera che vede capolista la comasca Sara Kelany con candidati il milanese Novo Umberto Maerna, la consigliera regionale Barbara Mazzali e Stefano Molinari referente comasco del partito.

Al Senato sarà il comasco Alessio Butti capolista in lista con Francesca Caruso di Gallarate, il monzese Rosario Antonio Mancino e la milanese Cristina Cattaneo.