Coronavirus. Il sindaco Brivio: “Dibattito stucchevole, serve equilibrio”

L’intervento del primo cittadino di Lecco sull’emergenza Coronavirus

“Nulla è stato lasciato intentato per garantire sicurezza.Non è il momento di distinguo e polemiche”

LECCO – “La parola d’ordine di questi giorni deve essere: equilibrio! Credo che sul piano dei nostri servizi sanitari, dalle scuole alle chiese e agli esercizi pubblici, sia bene attenersi alle disposizioni delle autorità competenti, calibrate nella fucina della scienza, che è quanto mai necessaria davanti ad un virus nuovo e inaspettato”.

E’ l’appello del sindaco Virginio Brivio riguardo l’epidemia di Coronavirus e al dibattito che si è innescato nella cittadinanza e sulle misure cautelative attuate da ormai una settimana.

“Ho le mie opinioni, maturate anche sul campo, sulla questione e sulle modalità con le quali è stato affrontato il fenomeno. Ma non è il momento dei distinguo, degli oracoli e delle cassandre, ed è un consiglio che voglio estendere ai lecchesi. La logica del ‘io l’avevo detto’ va bene per le partite di calcio laddove, come si sa, in Italia ci sono 60.000.000 commissari tecnici – prosegue Brivio – Guai se le emozioni avessero il sopravvento sulla lucidità, così come trovo stucchevole ed improprio il dibattito tra chi tende a sottovalutare e chi tende a drammatizzarlo. Le polemiche stanno a zero e le polemiche politiche zero al di sotto della soglia della dignità”.

Lecco, ha ricordato il primo cittadino, “è dentro il cuore della Lombardia e non si può certo dire che sia estranea alla questione e al contagio. Posso dire che nulla è stato lasciato di intentato per garantire sicurezza, rigore nelle misure preventive, tempestività nelle terapie e che anche ogni azione si è consumata con l’obiettivo di sopire le tensioni e le psicosi – prosegue Brivio – So bene che ogni provvedimento ha creato critiche e disagi, ma la salute, anche di un solo individuo, giustifica interventi e limitazioni che, mal sopportate oggi, possono garantire un presto ritorno alla normalità, vera normalità”.

Brivio ha poi ricordato che a breve si dovrebbe conoscere se ci sarà la conferma o meno delle misure previste dall’ordinanza del Ministero della Salute e Regione Lombardia del 23 febbraio scorso. “Vi terrò informati”.