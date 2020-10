Covid. Contagi in aumento, il presidente Fontana convoca i sindaci dei capoluoghi

Punto della situazione sull’evoluzione della diffusione del virus

Questa mattina il tema verrà trattato anche dalla Conferenza delle Regioni

LECCO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annuncia che l’ordinanza in scadenza ieri, giovedì, è stata prorogata sino a lunedì 19 ottobre.

Nel testo viene anche specificato che “l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico, ovvero del Referente Covid 19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio”.

Il presidente Fontana comunica di aver convocato per la giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, i sindaci dei capoluoghi di provincia e i capigruppo dei partiti rappresentati in Consiglio regionale per fare il punto della situazione sull’evoluzione della diffusione del virus. Tema che verrà trattato questa mattina anche durante la Conferenza della Regioni.