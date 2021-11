Cura e decoro delle strade provinciali, domande entro il 30 novembre

La Provincia di Lecco ha messo a disposizione dei Comuni 200.000 euro

“Una novità assoluta per la Provincia di Lecco, con l’auspicio di riproporre questa iniziativa”

LECCO – Scade martedì 30 novembre il termine per la presentazione delle domande da parte dei Comuni per l’assegnazione dei contributi per la cura ambientale e il decoro urbano delle strade provinciali. Il contributo è destinato esclusivamente a interventi localizzati lungo i tratti di viabilità di competenza provinciale ricadenti nei centri abitati e sui tratti di reticolo idrico minore ricadenti in ambito urbano.

La Provincia di Lecco ha messo a disposizione dei Comuni 200.000 euro, di cui 84.000 euro destinati a interventi di pulizia dei tratti di reticolo idrico minore ricadenti in ambito urbano (1.000 euro a Comune) e 116.000 destinati a interventi di cura ambientale e pulizia dei tratti di viabilità di competenza provinciale ricadenti nei centri abitati, attraverso una quota fissa (500 euro) e una quota variabile in base alla lunghezza delle strade provinciali all’interno del territorio comunale.

“Dopo l’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2021/2023 da parte del Consiglio provinciale nella seduta del 27 ottobre scorso – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente Stefano Simonetti – la Provincia di Lecco ha prontamente definito la ripartizione della somma stanziata e le modalità per accedere ai contributi per interventi sulle strade provinciali. Si tratta di una novità assoluta per la Provincia di Lecco, con l’auspicio di riproporre questa iniziativa anche negli anni futuri, come sostegno all’attività dei Comuni”.

RIPARTIZIONE COMUNI