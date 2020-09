Elezioni 2020, il M5S presenta lista e programma: “Basi solide per la Lecco futura”

L’incontro all’ex Circolo Bonfanti di San Giovanni: “Cinque anni fa abbiamo cominciato da qui”

Venerdì mattina arriva l’ex Ministro Danilo Toninelli

LECCO – Tre temi chiave (sostenibilità, mobilità e partecipazione) e un corposo programma per “ricostruire Lecco su solide basi”. Il Movimento 5 Stelle e il suo candidato sindaco Silvio Fumagalli presentano lista e programma nello stesso, simbolico luogo dove cinque anni fa Massimo Riva, candidandosi alle amministrative, aveva ‘lanciato’ il partito nella scena politica lecchese.

“Oggi si chiama Roots Club – ha commentato Riva, capogruppo della lista a sostegno di Fumagalli – ma per molti di noi, me compreso, questo è ancor prima il vecchio Circolo Bonfanti, un luogo simbolico di Lecco e che negli anni è stato fatto rivivere, culturalmente e socialmente, e che tanto ha da offrire. Qui cinque anni fa ci siamo presentati per la prima volta ai nostri elettori lecchesi, qui oggi ci ritroviamo, cresciuti, per portare avanti l’impegno per la città. Il mio è un passaggio di testimone a Silvio, ragazzo giovane e in gamba, che spero verrà premiato dagli elettori. Io confido di essere al suo fianco come vicesindaco”.

Alla presentazione c’era anche il consigliere regionale Raffaele Erba: “Ringrazio Massimo Riva per l’impegno profuso in questi anni e per aver portato avanti proposte in piena sintonia con quanto fatto dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale – ha dichiarato – Silvio è un candidato giovane ma con alle spalle una ricca esperienza, credo potrà dare molto alla città di Lecco ed essere un ottimo sindaco, anche attraverso il supporto, fondamentale, della sua squadra”.

Una squadra, come sottolineato dal candidato sindaco, “pronta da fine febbraio”. 30 nomi, 19 uomini e 11 donne, alle spalle un intenso lavoro cominciato a fine del 2019: “Abbiamo iniziato a pensare alle elezioni del 2020 a fine anno, costruendo lista e programma che erano già pronti a fine febbraio – ha detto Fumagalli – poi è successo quello che è successo, il Covid ha fatto slittare l’appuntamento elettorale, ma noi eravamo già pronti e lo siamo tutt’ora. Sono orgogliosissimo della mia squadra e anche del programma che ha si alcuni temi chiave, mobilità, sostenibilità e partecipazione, ma che abbraccia tematiche diverse e soprattutto si propone di partire dalle basi. Solo con una base solida si riesce a costruire bene, penso che la nostra proposta si distingua anche per questo motivo: abbiamo bene in mente le basi sulle quali costruire la Lecco futura”.

Tra i temi approfonditi durante l’incontro quello della mobilità: “Lecco deve recuperare una centralità probabilmente mai avuta – ha commentato uno dei candidati, Giovanni Galimberti – va evitato che la città venga presa d’assalto dalle automobili. Per quanto riguarda la viabilità stiamo pensando all’allestimento di alcune aree di interscambio con Linee Lecco per permettere a chi viene in città di viaggiare comodamente coi mezzi, anche con tariffe convenienti. Allo stesso modo ci piacerebbe rendere il biglietto completamente gratuito per alcune fasce di popolazione, come gli studenti. Un altro grande nodo è quello della viabilità ferroviaria: Lecco è la grande assente nei tavoli istituzionali dedicati a questo tema, dobbiamo riconquistare il nostro peso”.

Anche per il Movimento 5 Stelle le prossime settimane prima del voto saranno caratterizzate da diversi appuntamenti e confronti. Venerdì 4 settembre in città arriverà l’ex Ministro ai Trasporti Danilo Toninelli mentre domenica 13 ospiti saranno l’Eurodeputata Eleonora Evi e il sindaco di Vimercate Francesco Sartini.