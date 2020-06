Elezioni 2020. L’assessore Bolognini si schiera con Corrado Valsecchi

Gaia Bolognini sosterrà Corrado Valsecchi alle prossime elezioni comunali a Lecco

“Ho lavorato con lui per 5 anni, ha coraggio ed esperienza, è leale e conosce la macchina comunale”

LECCO – Nell’attuale esecutivo di Virginio Brivio, sono due gli assessori che alle prossime elezioni voteranno Corrado Valsecchi: oltre a Lorenzo Goretti, assessore al Bilancio, anche Gaia Bolognini, assessore all’Urbanistica, si è schierata pubblicamente con il fondatore e candidato sindaco di Appello per Lecco e anche lui membro della giunta comunale.

“La prima volta che ho lavorato con Corrado gli avrei staccato la testa. Abbiamo avuto un confronto piuttosto acceso dopo il quale ci siamo chiariti. Da quel momento ho capito che non avremmo mai avuto lo stesso stile nell’affrontare i problemi, che avremmo detto cose differenti, ma che in caso di bisogno ci saremmo supportati l’un l’altro. È successo per il sottopasso di Chiuso, per i parcheggi del broletto e per molti altri temi: ci siamo spalleggiati a vicenda” spiega in una lettera inviata alla stampa .

“Mi domando perché una persona dovrebbe voler Corrado come sindaco, stante al fatto che conosco Mauro – Gattinoni – da sempre, conosco Ciresa e li reputo entrambi brave persone” scrive Bolognini.

“Allora ho pensato a tre forti caratteristiche che lo contraddistinguono: Corrado ha la consapevolezza di ciò che lo aspetta ed ha dimostrato di saper ottenere risultati nonostante la ragnatela della burocrazia. La conoscenza della pubblica amministrazione è una competenza che non si può studiare, si impara sul campo direttamente. Corrado è un uomo di cultura che non equivale a dire che è laureato, ma vuol dire che il suo passato di tessitore di solidarietà tra popoli gli ha permesso di conoscere e pensare ad un modello di società altruista e meritocratica. Vorrei che fosse questo il modello in cui far crescere le generazioni future e penso in primis alle mie figlie. Corrado ha una rete di conoscenze consolidata a livello europeo che può proiettare la nostra città in una dimensione che superi le logiche local, che oramai non hanno più ragione d’esistere. Lecco è bellissima e ricca di possibilità ma fatica ad alzare lo sguardo oltre le nostre montagne per vedere le cose da un’altra prospettiva”.

“Parlo con la consapevolezza di chi ha lavorato a testa bassa per 5 anni- conclude – Corrado Valsecchi ha l’imperfezione degli uomini reali. A qualcuno dà fastidio la sua schiettezza ed energia, confondendo per egocentrismo il suo essere sempre in prima linea. È un uomo leale, conosce il mondo della macchina comunale e ci ha sempre messo la faccia portando a casa risultati e il giorno dopo le elezioni saprebbe già essere operativo: viviamo un’epoca di paura e di instabilità, io appoggio Corrado perché ha coraggio, sa prendere decisioni, ma sa di non poterlo fare da solo”.